اعتصام في الخليل تضامنا مع الاسرى المضربين عن الطعام

الخليل / سما /

- اعتصم عشرات المواطنين في الخليل، اليوم الثلاثاء، تضامنا مع الاسرى المضربين عن الطعام ورفضا للاعتقال الاداري.

وشارك في الاعتصام الذي نظم أمام مكتب الصليب الاحمر في المدينة، أمجد النجار مدير نادي الاسير في الخليل، وابراهيم نجاجرة مدير هيئة شؤون الاسرى والمحررين، وممثلون عن القوى الوطنية وحشد من أهالي الاسرى والمواطنين .

ورفع المشاركون الاعلام الفلسطينيه وصور أسرى، ولافتات تطالب باطلاق سراحهم.

وقال ابراهيم نجاجرة، إن "هذه الوقفة تضامنا مع الاسرى المضربين عن الطعام، ورفضا لاعتقالهم الاداري، وكذلك تضامنا مع الاسرى المرضى".

ودعا نجاجرة المنظمات الحقوقية والدولية الى العمل على "وقف سياسة الاعتقال الاداري بحق ابناء شعبنا"

يذكر انه يقبع في سجون الاحتلال الاسرائيلي حوالي 500 معتقل اداري منهم 380 معتقل من محافظة الخليل.