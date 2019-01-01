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القبض على 5 مشتبهين بالاعتداء على أمين عام المحكمة الدستورية

الثلاثاء 20 أغسطس 2019 09:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
القبض على 5 مشتبهين بالاعتداء على أمين عام المحكمة الدستورية


رام الله / سما /

 ألقت الشرطة، في رام الله، اليوم الثلاثاء، على 5 أشخاص من المعتدين على الأستاذ أحمد حنون أمين عام المحكمة الدستورية العليا، أمس.

وقال العقيد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة، إن عددا من الأشخاص يستقلون مركبتين، اعترضوا مركبة الاستاذ حنون خلال عودته من عمله من، رام الله إلى نابلس، على الشارع الالتفافي بالقرب من مفرق كسارات الطريفي وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب ورشة بالدهان والغاز.

وأكد ارزيقات أنه منذ اللحظة الأولى للإعتداء تم تشيكل فريق عمل متخصص من قبل إدارة المباحث العامة لمعرفة وملاحقة الفاعلين، ومن خلال عمليات البحث والتحري، تم التوصل لهوية المعتدين، وتم القاء القبض على خمسة من الأشخاص الستة المشتبه بهم في الإعتداء، فيما تجري ملاحقة الشخص الآخر الفار من وجه العدالة.

وسيتم إحالة الاشخاص الخمسة المعتدين للنيابة العامة لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم.

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