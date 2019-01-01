  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عريقات: مندوب "إسرائيل" لدى الأمم المتحدة فاسد روحيًا

الثلاثاء 20 أغسطس 2019 08:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
عريقات: مندوب "إسرائيل" لدى الأمم المتحدة فاسد روحيًا


رام الله / سما /

وصف الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن داني دانون مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة بـ"الشخص الفاسد روحيا وعقليا".

جاء ذلك تعقيبا على تصريحات دانون الذي تحدث عن معاناة الفلسطينيين حيث قال " إن معاناة الفلسطينيين ليست بسبب الاحتلال الإسرائيلي ، إنما معاناتهم بسبب قيادتهم".

وشدد عريقات على أن معاناة شعبنا هي نتيجة للعقوبات الجماعية، وهدم البيوت ، ومصادرة الأراضي ، والحصار، و الإعدامات الميدانية،واعتقال الأطفال ، وغيرها من جرائم الحرب الإسرائيلية.

الأكثر قراءة اليوم

محلل عسكري : هكذا ستحقق اسرائيل الهدوء مع غزة ..

حماس تنقل رسالة الى اسرائيل عبر الوسطاء وهذا مفادها ..

شاهد ..إغلاق جامعة الأزهر بغزة وعراك بالايدي شارك به العشرات امام بواباتها

طالع .. وزارة التعليم تعلن نتائج توظيف المعلمين الجدد للعام 2019

فيديو: رشيدة طليب تحبس دموعها و تشرح لماذا تراجعت عن زيارة جدتها بالضفة

نقابة العاملين بجامعة الأزهر تُقرر إغلاقها احتجاجا على تعيين د.الفرا رئيسا لها للمرة الثالثة

ارتفاع عدد سكان غزة المسموح لهم بالعمل في اسرائيل والجيش يشجع

الأخبار الرئيسية

هجرة

اول تعقيب رسمي حكومي اسرائيلي حول ترتيب وتسهيل هجرة سكان قطاع غزة!

الحمدلله

مجددا.. الحمد الله يطالب بشارة بتوضيح قرار زيادة الرواتب وبدل الإيجار وكل المستفيدين!

وزير اسرائيلي: الجيش جاهز و"الكابينت" أقر خططا لمهاجمة حركة حماس في قطاع غزة

80402

ضابط كبير: لا نهاجم أراض فارغة في غزة وهجماتنا لها أبعاد طويلة المدى

صلاح

كشف تفاصيل جديدة.. جنود جولاني خافوا مواجهة الشهيد هاني أبو صلاح