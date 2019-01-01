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بري: عندما نتوحد كعرب ومسلمين ومسيحيين سنستعيد فلسطين

الثلاثاء 20 أغسطس 2019 08:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
بري: عندما نتوحد كعرب ومسلمين ومسيحيين سنستعيد فلسطين


بيروت /سما/

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، ان عدم الوحدة وتضييع البوصلة عن وجهة الصراع الحقيقي مع الاحتلال وفقدان القدرة على التمييز بين العدو والصديق قد يقوض كل الانجازات التي تحققت، وهذا ما يحصل الآن للأسف في موضوع صفقة القرن التي هي باختصار محاولة مكشوفة لتصفية القضية الفلسطينية.

وأشار بري خلال لقاء طلابي في العاصمة اللبنانية بيروت، إلى أنه عندما تستعاد وحدتنا كعرب ومسلمين وكمسيحيين في هذه المنطقة وفي هذا المشرق سنستعيد ليس فلسطين فحسب انما كل حقوقنا التي كانت ولا زالت محط أطماع واستهداف من قبل العدو الاسرائيلي.

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