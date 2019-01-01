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التربية والتعليم تكرم أوائل الطلبة في امتحانات الثانوية العامة

الثلاثاء 20 أغسطس 2019 07:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
التربية والتعليم تكرم أوائل الطلبة في امتحانات الثانوية العامة


رام الله / سما /

كرمت وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، أوائل الطلبة في امتحانات الثانوية العامة، وأوائل الطلبة من ذوي الإعاقة.

وجاء ذلك في حفل أقيم في مدينة البيرة بحضور الطلبة المتفوقين، وعدد من الوزراء ومدراء التربية والتعليم في المحافظات، وأهالي الطلبة.

وقال وزير التربية والتعليم مروان عورتاني خلال حفل التكريم، إن التفوق الذي حققه طلبة الثانوية العامة جاء رغم شح الموارد، ليشكلوا نموذجاً يؤكد بأن شعبنا قادر على التميز والأبداع مهما كانت الظروف.

وأضاف عورتاني: أنه رغم الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة إلا أنها لم تتوانى لحظة في النهوض بالتعليم، وبدعمه بكافة الأشكال، خاصة القرار الأخير بتوظيف 1200 في التربية والتعليم رغم وقف التعينات.

وتابع: "نبحث عن طرق من أجل الارتقاء بتطوير منظومة الثانوية العامة من خلال التشاور مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لذلك يجب إحداث تغيير بنيوي في المنظومة".

من ناحيته، قال الطالب محمود خضرة الأول مكرر على الفرع العلمي والحاصل مع معدل 99.7%، إن التفوق جاء نتيجة المتابعة الجيدة، وخلق بيئة هادئة في البيت.

وأشار إلى أن مرحلة الثانوية العامة كباقي المراحل المدرسية، ولا تدعو للقلق وإنما إلى اهتمام أكبر من أجل الحصول على المعدل المراد.

وتخلل الحفل عرض للدبكة الشعبية قدمتها فرقة من بيت لحم، وفقرة فنية قدمتها فرقة كورال من نابلس.

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