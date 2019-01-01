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التماس للعليا الإسرائيلية ضد قرار إلغاء دوري العائلات المقدسية

الثلاثاء 20 أغسطس 2019 07:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
التماس للعليا الإسرائيلية ضد قرار إلغاء دوري العائلات المقدسية


القدس المحتلة / سما /

 تقدمت جمعيه برج اللقلق المجتمعية، في القدس، من خلال مكتب المحامي مهند جبارة بالتماس الى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد قرار إلغاء دوري العائلات المقدسية لكره القدم الذي كان منوي افتتاحه قبل يومين.

وكانت شرطة الاحتلال، داهمت مقر جمعية برج اللقلق، في البلدة القديمة في القدس، قبيل افتتاح الدوري بساعة ونصف وسلمت المسؤولين قرار صادر عن ما يسمى وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي، جلعاد آردان، بمنع افتتاح الدوري بزعم تنظيمه ورعايته من السلطة الفلسطينية.

وذكر المحامي مهند جبارة، أن عدم المنطقية والعنجهية للاحتلال في القدس وصلت ذروتها حيث يقوم الوزير جلعاد آردان باستصدار هذا الأمر دون اي وجه حق، مشيرا إلى انه يعمل بهذا الأسلوب بسبب قرب الانتخابات الإسرائيلية لعرض عضلاته سياسيا أمام جمهور اليمين من المصوتين في الشارع الاسرائيلي.

المحامي جبارة أضاف انه طالب المحكمة العليا بإعطاء قرار فوري في الالتماس لضرورة أعاده اقامه الدوري لكره القدم بشكل فوري ما قبل انتهاء العطلة الصيفية.

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