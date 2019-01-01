روان عليان لأفيخاي أدرعي: "يا أحقر كائن على وجه الأرض"

سما / وكالات/

ردت الفنانة الفلسطينية روان عليان بشكل قوي على المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي آفخاي أدرعي، الذي كتب منشور على صفحته الخاصة مواقع التواصل الاجتماعي يهاجم فيه المقاومة وسكان قطاع غزة.

روان التي ولدت في قطاع غزة، لكنها تسكن حاليا في مصر بسبب ارتباطتها الفنية والإعلامية، علماً أنها شاركت مسبقاً في برنامج "أراب أيدول"، كما أنها تعمل مذيعة في قناة "الغد" الفضائية.

روان التي أصدرت عملها الأول مؤخراً بعنوان “أنا عندي حبيب”، تفاجأت بمحاولة الاحتلال يُحاول استغلالها سياسياً واقحامها بطريقة سلبية، حيث تفاجأت بالمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي يُغرد عبر حسابه الرسمي عبر “تويتر” قائلاً: ”روان هي مثال واضح على أنّه من يريد النجاح ينجح وأن الإرهاب عديم الفائدة يعرّض كل من يتعامل معه، بالإضافة إلى مصالح سكان غزة للخطر، اختاروا النجاح لا الإرهاب، خليك صاحي”.







وشاركت روان تغريدة أفيخاي لترد عليه قائلة: “شيء مقزز ومضحك في ذات الوقت يا أحقر كائن على وجه الأرض، كيف أكون ضد ما يحدث من دفاع على أرضنا ومقدساتنا من نهب وقتل الأطفال وحرق العائلات”.





