  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

التجمع الصحفي الديمقراطي يستنكر إغلاق "فيسبوك" لصحفة بوابة الهدف الإخبارية

الثلاثاء 20 أغسطس 2019 05:52 م / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

استنكر التجمع الصحفي الديمقراطي، قرار إدارة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إغلاق الصفحة الرسمية لبوابة الهدف الإخبارية، على الموقع، معتبرًا ذلك انتهاك صارخ للحريات الإعلامية وحرية التعبير.

وقال التجمع، يوم الثلاثاء، إن الإغلاق جاء بذريعة مُخالفة وانتهاك ما يُسمى "الخصوصية ومعايير النشر" لدى "فيسبوك"، ويندرج في إطار محاربة المحتوى الفلسطيني.

وبيّن التجمع أن إدارة موقع "فيسبوك" مستمرّة في حملتها ضد المحتوى الفلسطيني، وفي المقابل تدعم وتنشر رواية الاحتلال، إذ تتهم الفلسطينيين بالترويج لما يُسمى "الإرهاب"، وذلك على خلفية دعم المقاومة والحق الفلسطيني.

وأكد التجمع أن صفحة "بوابة الهدف" وغيرها من الصفحات الفلسطينية، تعمل في بيئة احتلال له تداعيات يدفع ثمنها الإنسان الفلسطيني، ما يجعل الانتهاكات اليوميّه مستمرّة، لذا فإن المواقع الإخبارية والإعلاميين يحرصون على فضح وكشف جرائم الاحتلال.

وشدد التجمع على رفض استغلال النفوذ "الإسرائيلي" في إغلاق الصفحات الفلسطينية التي تتعارض مع رواية الاحتلال الكاذبة والمفبركة. كما بيّن أن هذا الإغلاق يُعتبر "سياسيًا بامتياز".

وأضاف: "من غير المعقول أن يتم ملاحقة الضحية وترك الجلاد، فهناك العشرات من المواقع والصفحات الإسرائيلية التي تحرّض على الفلسطينيين بشكلٍ يومي، دون أي ملاحقة أو إغلاق".

ودعا التجمع الصحفي الديمقراطي، إدارة موقع "فيسبوك" إلى العمل سريعًا على إعادة صفحة "بوابة الهدف الإخبارية"، وغيرها من الصفحات الفلسطينيّة، ووقف ملاحقة المحتوى الفلسطيني الذي يفضح جرائم الاحتلال.

كما طالب التجمع الصحفي الديمقراطي، إدارة موقع التواصل الاجتماعي، إلى عدم الاحتكام والخضوع للضغوطات "الإسرائيلية" التي تسعى إظهار الفلسطينيين ومقاومتهم على أنهم مجرمين، لا ضحايا يتعرضون لإرهابٍ يومي منظّم من قبل دولة الاحتلال "الإسرائيلي".

الأكثر قراءة اليوم

اسرائيل بحثت مع دول عن سبل لتهجير سكان غزة باستخدام احدى مطاراتها بالنقب

"حماس" تعلن النفير العام في كافة صفوفها وأجهزتها وأطرها القيادية

قادة الامن باسرائيل يقترحون: الإطاحة بحماس وإعادة أبو مازن الى غزة

محلل عسكري : هكذا ستحقق اسرائيل الهدوء مع غزة ..

شاهد ..إغلاق جامعة الأزهر بغزة وعراك بالايدي شارك به العشرات امام بواباتها

فيديو: رشيدة طليب تحبس دموعها و تشرح لماذا تراجعت عن زيارة جدتها بالضفة

طالع .. وزارة التعليم تعلن نتائج توظيف المعلمين الجدد للعام 2019

الأخبار الرئيسية

الحمدلله

مجددا.. الحمد الله يطالب بشارة بتوضيح قرار زيادة الرواتب وبدل الإيجار وكل المستفيدين!

وزير اسرائيلي: الجيش جاهز و"الكابينت" أقر خططا لمهاجمة حركة حماس في قطاع غزة

80402

ضابط كبير: لا نهاجم أراض فارغة في غزة وهجماتنا لها أبعاد طويلة المدى

صلاح

كشف تفاصيل جديدة.. جنود جولاني خافوا مواجهة الشهيد هاني أبو صلاح

حماس تنقل رسالة الى اسرائيل عبر الوسطاء وهذا مفادها ..