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جيش الاحتلال ينصب مزيدا من نقاط المراقبة في شارع (60)

الثلاثاء 20 أغسطس 2019 05:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال ينصب مزيدا من نقاط المراقبة في شارع (60)


بيت لحم / سما /

نصبت قوات الاحتلال الاسرائيلي مزيدا من نقاط المراقبة العسكرية وشددت من اجراءاتها العسكرية في الشارع الالتفافي رقم 60 الذي يصل بين القدس والخليل.

وقال نشطاء ان جنود الاحتلال اقاموا ابراجا عسكرية في هذا الشارع بالقرب من المدخل المؤدي الى مستوطنة دانييل المقامة على اراضي المواطنين غرب بيت لحم حيث شوهد الجنود وهم يصوبون بنادقهم باتجاه المركبات الفلسطينية.

وجاء ذلك في اعقاب حادث دهس وقع في الاسبوع الماضي ادى الى اصابة جندي وشقيقته واستشهاد الشاب علاء الهريمي من بيت لحم حيث ادعى الجانب الاسرائيلي ان الحادث متعمد.

كما افاد النشطاء انجيش الاحتلال اقام حاجزا عسكريا عن مدخل النشاش الى الجنوب من بلدة الخضر المجاورة وقام الجنود خلال ذلك بتوقيف السيارات الفلسطينية وتفتيشها والتدقيق ببطاقات ركابها بعد انزالهم من المركبات وادى ذلك الى حدوث اختناقات في حركة السير .

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