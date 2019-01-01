وفاة حاجة فلسطينية في مستشفى الملك عبد العزيز بمكة المكرمة

رام الله / سما /

أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام ابو الرب عن وفاة الحاجة جابرية أحمد عسكر حسن (56 عاما) من قرية برقة، في مستشفى الملك عبد العزيز بمكة المكرمة ظهر اليوم الثلاثاء .

وأوضح أبو الرب ان الحاجة كانت تعاني من أمراض سابقة ومن وضع صحي صعب، توجب إدخالها الى العناية المكثفة بمستشفى الملك عبد العزيز من لحظة وصولها إلى مكة المكرمة ، حيث بقيت بالعناية المكثفة حتى لحظة الإعلان عن وفاتها .

وبين أبو الرب أن طواقم العمل ببعثة الحج الفلسطينية في مكة المكرمة كانت على تواصل دائم مع أسرة المرحومة وإدارة مستشفى الملك عبد العزيز والجهات السعودية ذات العلاقة لتقديم الرعاية الصحية الكاملة لها .

كما بين أبو الرب أن طواقم بعثة الحج الفلسطينية ستقوم بإتمام اجراءات الدفن في مكة المكرمة .

وقدّم أبو الرب باسم رئيس الوزراء، وزير الأوقاف والشؤون الدينية محمد اشتية لذوي الحاجة أحر التعازي والمواساة، راجيا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وان يلهم أهلها الصبر والسلوان .