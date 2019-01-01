الأردن يتابع ملابسات اعتقال أحد مواطنيه في إسرائيل

عمان /سما/

أعلن الأردن، اليوم الثلاثاء، أنه يتابع واقعة اعتقال أحد مواطنيه في إسرائيل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، إن "الوزارة وسفارتنا في تل أبيب تتابعان مع السلطات الإسرائيلية موضوع اعتقال احد المواطنين الأردنيين في إسرائيل".

وأضاف: "تبين أن المواطن قيد التحقيق لدى السلطات الاسرائيلية، وستواصل الوزارة متابعة هذا الموضوع والحصول على كافة التفاصيل والحيثيات، كما ستتابع الإجراءات التي سيتم اتخاذها بحقه"، دون ذكر تفاصيل أخرى.

فيما لم يصدر عن السلطات الإسرائيلية أي تعقيب على الحادثة.

وكانت اسرائيل أعلنت عن اعتقال محمد مصلح (21 عاما) وهو مواطن اردني قطع الحدود قبل شهر، مدعية أنه خطط لتنفيذ عملية ضد جنود الاحتلال.

وافادت المواقع العبرية بان المواطن الاردني 21 عاما اعتقل في الخضيرة قبل شهر للاشتباه في التخطيط لتنفيذ عملية ضد جنود الاحتلال ردا على جرائمهم ضد الفلسطييين.