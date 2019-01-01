وزيرة الصحة وصندوق الأمم المتحدة للسكان يوقعان خطة العمل المعدلة لـ2019

رام الله / سما /

وقعت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، مع ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان كريستينا بلوكهوس خطة العمل المعدلة للعام 2019 بقيمة 400 ألف دولار.

وأشادت الوزيرة الكيلة، خلال اجتماع الكيلة مع ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، ونائبها زياد يعيش، بالعلاقة المميزة ما بين وزارة الصحة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ودعمه للنظام الصحي الفلسطيني، ودوره في موضوع تطوير خدمات الصحة الإنجابية والجنسية ومواضيع العنف المبني على النوع الاجتماعي.

وأكدت الوزيرة الكيلة وبلوكهوس أهمية التركيز على موضوع وفيات الأمهات، وتخفيض نسبتها في فلسطين بما يتماشى مع المعايير الصحية العالمية، وإعداد دراسة شاملة عن الموضوع، من خلال التعاون مع المعهد الوطني للصحة العامة والشركاء في المجال الصحي.

وأشارت الكيلة إلى أهمية تدقيق حالات الولادات القيصرية، وإعداد دراسة شاملة عنها، بسبب ازديادها في المستشفيات الفلسطينية.