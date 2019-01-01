  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستوطنون يعتدون على مزارعين شمال رام الله ويضعون أسلاكا شائكة على مساحة 150 دونما

الثلاثاء 20 أغسطس 2019 04:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يعتدون على مزارعين شمال رام الله ويضعون أسلاكا شائكة على مساحة 150 دونما


رام الله / سما /

 اعتدى مستوطنون مساء اليوم الثلاثاء على مزارعين وأراضيهم في قرية أم صفا وجيبيا شمال رام الله، ووضعوا أسلاكا شائكة على أراضٍ تقدر مساحتها بـ150 دونما.

وقال رئيس مجلس قروي أم صفا مروان صباح، إن مستوطنين من مستوطنة "حلميش" القريبة. اعتدوا على مزارعين قرب قرية أم صفا، وأطلقوا أبقارهم في أراضي المواطنين من أجل تدمير المزروعات.

وأوضح صباح أن المستوطنون وضعوا زوايا حديدية وأسلاكا شائكة حول منطقة تتجاوز مساحتها 150 دونما تمهيدا للسيطرة عليها، مشيرا إلى أن هذه المنطقة تقع في المنطقتين "C" و"B".

الأكثر قراءة اليوم

اسرائيل بحثت مع دول عن سبل لتهجير سكان غزة باستخدام احدى مطاراتها بالنقب

"حماس" تعلن النفير العام في كافة صفوفها وأجهزتها وأطرها القيادية

قادة الامن باسرائيل يقترحون: الإطاحة بحماس وإعادة أبو مازن الى غزة

شاهد ..إغلاق جامعة الأزهر بغزة وعراك بالايدي شارك به العشرات امام بواباتها

فيديو: رشيدة طليب تحبس دموعها و تشرح لماذا تراجعت عن زيارة جدتها بالضفة

قرارات الحكومة.. البدء بتحضير كافة الملفات المتعلقة بالضرائب مع الجانب الإسرائيلي!

نقابة العاملين بجامعة الأزهر تُقرر إغلاقها احتجاجا على تعيين د.الفرا رئيسا لها للمرة الثالثة

الأخبار الرئيسية

وزير اسرائيلي: الجيش جاهز و"الكابينت" أقر خططا لمهاجمة حركة حماس في قطاع غزة

80402

ضابط كبير: لا نهاجم أراض فارغة في غزة وهجماتنا لها أبعاد طويلة المدى

صلاح

كشف تفاصيل جديدة.. جنود جولاني خافوا مواجهة الشهيد هاني أبو صلاح

حماس تنقل رسالة الى اسرائيل عبر الوسطاء وهذا مفادها ..

محلل عسكري : هكذا ستحقق اسرائيل الهدوء مع غزة ..