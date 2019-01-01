مستوطنون يعتدون على مزارعين شمال رام الله ويضعون أسلاكا شائكة على مساحة 150 دونما

رام الله / سما /

اعتدى مستوطنون مساء اليوم الثلاثاء على مزارعين وأراضيهم في قرية أم صفا وجيبيا شمال رام الله، ووضعوا أسلاكا شائكة على أراضٍ تقدر مساحتها بـ150 دونما.

وقال رئيس مجلس قروي أم صفا مروان صباح، إن مستوطنين من مستوطنة "حلميش" القريبة. اعتدوا على مزارعين قرب قرية أم صفا، وأطلقوا أبقارهم في أراضي المواطنين من أجل تدمير المزروعات.

وأوضح صباح أن المستوطنون وضعوا زوايا حديدية وأسلاكا شائكة حول منطقة تتجاوز مساحتها 150 دونما تمهيدا للسيطرة عليها، مشيرا إلى أن هذه المنطقة تقع في المنطقتين "C" و"B".