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العوض: مساعي إسرائيل لهجرة سكان غزة حلقة من سلسلة مؤامراتها ضد الشعب الفلسطيني

الثلاثاء 20 أغسطس 2019 03:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
العوض: مساعي إسرائيل لهجرة سكان غزة حلقة من سلسلة مؤامراتها ضد الشعب الفلسطيني


غزة / سما/

 اعتبر القيادي في حزب الشعب الفلسطيني وليد العوض، الثلاثاء، مساعي إسرائيل لهجرة الفلسطينيين من قطاع غزة ، بأنها حلقة من سلسلة المؤامرات التي يتعرض لها شعبنا لتهجيره.

جاء ذلك تعقيبا على تصريحات مسؤول اسرائيلي بأن دولة الاحتلال تعمل بشكل حثيث على تشجيع سكان غزة على الهجرة من المحافظات الجنوبية وأنها على استعداد لتمويل رحلات جوية لهم عبر مطاراتها في حال وجدت دولا تقبل بهم.

وحذر العوض من أن هذا الأمر سيطال الضفة الغربية أيضا في اطار مخطط ترانسفير ينسجم تماماً مع قانون القومية العنصري الذي أقرّته الكنيست العام الماضي.

وقال العوض لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، إن الاحصائيات تشير إلى أن عامي 2017 و2018 شهدت موجة سفر للآلاف من المواطنين في المحافظات الجنوبية ولم يعد منهم الا عدد محدود.

وأوضح أن سلطات الاحتلال تستغل حالة الحصار المشدد على القطاع وحالة الانقسام لتدفع المواطنين للهجرة، مشددا على أهمية معالجة هذه القضية فلسطينيا بإنهاء الانقسام وتنفيذ كل ما اتفق عليه دون تسويف أو مماطلة للخروج من حالة القمع والاستبداد في غزة ومعالجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

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