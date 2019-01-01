ليبرمان يصفع نتنياهو بالاتفاق مع غانتس

القدس المحتلة / سما /

تلقى بنيامين نتنياهو ضربة قد تكون قاضية من رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" افغدور ليبرمان عقب توقيع الأخير اتفاق فائض أصوات مع حزب "تحالف أزرق أبيض" بزعامة بيني غانتس.

وقد وصف ليبرمان الاتفاق الجديد مع غانتس بأنه اجراء فني فقط، وليس تحالفا أو ائتلاف بين التشكلين السياسيين.

بنيامين نتنياهو سارع في التعليق على توقيع الاتفاق حيث اتهم ليبرمان بالعمل على تشكيل حكومة يسارية، وكتب ساخراً على صفحته على فيسبوك: "وقع لابيد وغانتس مع ليبرمان، حقًا انه لأمر جديد".

حزب الليكود المنافس الشديد لحزب "أزرق أبيض" أصدر بياناً رسمياً تعليقاً على الاتفاق بين غانتس وليبرمان، جاء فيه: "وقع ليبرمان اتفاق فائض أصوات مع لابيد وغانتس، بعد أن أعلن صراحة أنه سيوصي أمام رئيس الدولة بغانتس ولابيد لرئاسة الحكومة المقبلة، وكل من يريد نتنياهو رئيسا للحكومة المقبلة، عليه ان يصوت لحزب الليكود فقط".

وتتلخص الفكرة في أن لا يفقد الحزب ما يتبقى لديه من فائض أصوات بعد حصوله على المقاعد التي يستحقها.

ولتبسيط الفكرة دعونا نضرب مثالا على ذلك: لنفترض أن حزب أ حصل على 130 ألف صوت وان حزب ب حصل على 140 صوت في الانتخابات.

ولنفترض انه بعد احتساب الأصوات الصحيحة وتقسيمها على عدد المقاعد في الكنيست (120 مقعدا) تبين ان المقعد البرلماني بحاجة الى 30 ألف صوت، ففي هذه الحالة يحصل حزب أ على أربعة مقاعد ويبقى لديه فائض 10 آلاف صوت.

ويحصل حزب ب على أربعة مقاعد هو الآخر ولكن يتبقى لديه 20 ألف صوت فائض.

تذهب هذه الأصوات عادة هباءً ولا يستفيد منها الحزب.

أما إذا كان الحزبان في مثالنا، قد ابرما اتفاق فائض أصوات فيما بينهما، فيتم جمع الفائض من حزب أ والفائض من حزب ب، أي 30 ألف صوت والحصول على مقعد إضافي يكون عادة من نصيب من لديه فائض أكثر من الاخر وفقاً لوسائل الاعلام الإسرائيلية.