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بلدية خان يونس وسلطة الأراضي تخصصان قطعتي أرض لإنشاء مدرستين بحي السلام

الثلاثاء 20 أغسطس 2019 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT


خانيونس / سما /

قامت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة وبالتعاون مع سلطة الأراضي بتخصيص قطعتي أرض "فضاء" في حي السلام جنوب المدينة بمساحة (10) دونمات بغرض إنشاء مدرستين للوكالة والحكومة وتشرفان على إنشائهما وتشغيلهما لخدمة السكان في الحي والمناطق المجاورة.

وصرح رئيس البلدية م. علاء الدين البطة أن تخصيص الأرض المذكورة وتحويل استعمالاتها لمرفق عام جاء نتاج اجتماعات ونقاشات مطولة مع كافة الأطراف المعنية لخدمة جموع السكان في المنطقة.

وأكد م. البطة على أهمية الدور المجتمعي الذي تمثله بلدية خان يونس خلال الفترة الماضية  وتواصلها الدائم مع كافة المؤسسات الخدماتية والشعبية والأهلية والمجتمع المدني، وكذلك  سياسة التخفيف من حجم المعاناة الواقعة على الجمهور، مشيراً إلى جهود تخصيص قطعتي الأرض مع الجهات الحكومية قد تكللت بالنجاح، هذه الجهود التي من شأنها التخفيف من معاناة الطلبة التي يتكبدونها في التنقل والسير لمسافات طويلة للوصول إلى مدارسهم والتي ترهق كاهلهم وتؤثر على تحصيلهم الدراسي نتيجة تعرضهم للتعب والإرهاق.

وأشار م. البطة إلى أن بلدية خان يونس ماضية في توفير وتخصيص قطع الأراضي بهدف انشاء المرافق العامة ومنها المدارس التعليمية والمراكز الصحية والشبابية والثقافية، وتتواصل مع كافة الجهات المانحة من أجل تطوير أحياء مدينة خان يونس نحو الأفضل والرقي بواقعها.

وشكر كافة الجهات الحكومية والأطراف والوسطاء وعائلات خان يونس على جهودهم المبذولة في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني، والتي أفضت إلى تغليب المصلحة العامة للمساعدة في إنشاء المدارس لخدمة الطلبة.

#بلدية خان يونس #حي السلام

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