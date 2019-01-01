وزارة الاتصالات تنظم ورشة "أمن المعلومات في المؤسسات الحكومية"

رام الله / سما /

نظم مركز فلسطين للاستجابة لطوارئ الحاسوب "بالسيرت" ورشة عمل بعنوان "أمن المعلومات في المؤسسات الحكومية"، وذلك بحضور المهندس جميل زغارنة وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعدد من موظفي الوزارة، إضافة الى ممثلين عن المؤسسات الحكومية وذلك اليوم الثلاثاء في مقر الوزارة برام الله.

وتناولت الورشة اخر المستجدات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية والهجمات الإلكترونية على المستوى الوطني وآلية التعامل معها والحماية منها، وناقشت الاليات المستخدمة في الكشف عن الهجمات السيبرانية وكيفية الاستجابة لها من قبل فريق فلسطين للاستجابة لطوارئ الحاسوب "بالسيرت".

ومن جانبه افتتح م. زغارنة الورشة، مؤكدا على هدفها في توفير شبكة أمان سيبراني بين المؤسسات الحكومية عن طريق تعيين نقاط اتصال في المؤسسات الحكومية بما يتعلق بالأمن السيبراني، اضافة الى مناقشة مدى جاهزية المؤسسات الحكومية في هذا المجال والنتائج والتوصيات.

وأوضح أن الوزارة تمتلك بنية تحتية كاملة من حيث الشبكة الحكومية ومركز البيانات والحكومة الإلكترونية حيث تستطيع اي مؤسسة الاستفادة منها، وأضاف أن الوزارة ستوفر كافة التسهيلات فيما يتعلق بالجوانب الفنية والإدارية.

وقدم المهندس ابراهيم أبو بكر رئيس بالسيرت، عرضا حول مركز فلسطين للاستجابة لطوارئ الحاسوب " بالسيرت " و أهم الخدمات التي يقدمها المركزفي مجال الأمن السيبراني في فلسطين.

وفي نهاية الورشة شكر م. أبو بكرالحضورعلى إنجاح هذه الورش ، مؤكدا على أهمية التواصل والتعاون الدؤوب في هذا المجال، معتبرا أن التعاون هو أساس النجاح، ليس فقط مع القطاع الحكومي وانما مع القطاع الخاص والأكاديمي الذي يعتبر شريك في عملية البناء والتنمية لهذا الوطن.