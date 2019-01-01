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رئيس باريس سان جيرمان يصف بارتوميو بالغشاش

الثلاثاء 20 أغسطس 2019 01:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس باريس سان جيرمان يصف بارتوميو بالغشاش


وكالات / سما /

لا يُخفى على أحد، أن العلاقة بين برشلونة وباريس سان جيرمان، تكاد تكون متفككة ومترهلة، ففي كل فترة تلوح في الأفق الكثير من المستجدات التي تُعكر صفوها.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن اللجنة الإستراتيجية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عقدت اجتماعاً بمدينة نيون السويسرية بتاريخ 18 فبراير 2019، وحضر هذا الاجتماع، كل من جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة، وناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان.

وتابعت الصحيفة الإسبانية: “جعل بروتوكول اليويفا برشلونة وسان جيرمان جنباً الى جنب، وفي وقت الجلوس على الطاولة، استقبل الخليفي نظيره جوسيب ماريا بارتوميو على النحو التالي: [مرحباً يا غشاش]”.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن التعليق الذي سمعه جوسيب ماريا بارتوميو، كان بسبب إعلان برشلونة عن توقيعه مع فرينكي دي يونج من آياكس أمستردام الهولندي، في الوقت الذي قدم فيه سان جيرمان عرضاً مغرياً للتعاقد مع النجم البرتقالي.

وبلغت العلاقة المتدهورة بين سان جيرمان وبرشلونة، أوجها، في الأيام الأخيرة، حيث يريد الفريق الكتالوني التعاقد مع نيمار دا سيلفا بنظام الإعارة، لكن النادي الفرنسي غير منفتح على هذه الفكرة.

#باريس سان جيرمان #بارتوميو #برشلونة

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