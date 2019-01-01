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حماس: تهديدات نتنياهو ضد غزة "فارغة المضمون"

الثلاثاء 20 أغسطس 2019 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: تهديدات نتنياهو ضد غزة "فارغة المضمون"


غزة / سما /

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تهديدات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بشن عملية عسكرية ضد قطاعغزة فارغة المضمون.

وذكر المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في تغريدة عبر موقع "تويتر" أن تهديدات نتنياهو تأتي في إطار المزايدات الانتخابية والاستهلاك الإعلامي.

وأكد القانوع أن ضربات المقاومة التي أفشلت أهداف نتيناهو على مدار رئاسته الطويلة للحكومة وشنه حروب متكررة وجعلت من جيشه أسيراً وقتيلاً وجريحاً هي اليوم أقوى من ذي قبل وقادرة على إفشال أهدافه من جديد.

يذكر أن نتنياهو قال في مؤتمر صحفي في أوكرانيا إنه "مستعد لمعركة واسعة في غزة بهدف الحفاظ على الهدوء والأمن في الجنوب، وإن حدثت فستكون ضربة عسكرية قاتلة".

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