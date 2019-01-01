  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بيروت تحتضن لقاءً لقيادات من حماس وحزب الله

الثلاثاء 20 أغسطس 2019 01:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيروت تحتضن لقاءً لقيادات من حماس وحزب الله


غزة / سما /

 التقى ممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي، أمس الاثنين، بمسؤول الملف الفلسطيني في حزب الله النائب السابق حسن حب الله، في العاصمة اللبنانية بيروت.

ورافق عبد الهادي، مسؤول العلاقات السياسية والإعلامية عبد المجيد العوض، فيما حضر عن حزب الله عطاالله حمود، حيث ناقش الجانبان آخر الأوضاع في فلسطين والمنطقة، والوضع الفلسطيني في لبنان.

وقدم عبد الهادي، التهنئة لحزب الله بمناسبة الذكرى الـ13 "لانتصار المقاومة في تموز 2006"، معتبرًا أن هذا الانتصار مثّل معادلة ردع كبيرة في الصراع مع الاحتلال.

وأكد على أن إجراءات وزارة العمل اللبنانية بحق العمال الفلسطينيين في لبنان هي قرارات مجحفة وخطيرة في هذا التوقيت الذي تتعرض فيه قضية اللاجئين إلى محاولات كبيرة من أجل تصفيتها وإنهائها، مطالبًا بضرورة أن يتخذ قرار في الحكومة اللبنانية بتجميد هذه الإجراءات، وإفساح المجال للحوار اللبناني الفلسطيني لإيجاد حلول مناسبة تمكّن اللاجئين الفلسطينيين من العيش بكرامة، والمحافظة على حق العودة، ولمقاربة الملف الفلسطيني في لبنان من كافة جوانبه.

بدوره، اعتبر حب الله "انتصار تموز" هو انتصار لمحور المقاومة كله، مؤكداً وقوف حزب الله إلى جانب مطالب الشعب الفلسطيني وحقوقه في لبنان.

الأكثر قراءة اليوم

اسرائيل بحثت مع دول عن سبل لتهجير سكان غزة باستخدام احدى مطاراتها بالنقب

"حماس" تعلن النفير العام في كافة صفوفها وأجهزتها وأطرها القيادية

الرئيس عباس يتخذ قرارات هامة بشأن مستشاريه والحكومة السابقة

قادة الامن باسرائيل يقترحون: الإطاحة بحماس وإعادة أبو مازن الى غزة

الصحة بغزة: استشهاد مواطن في انفجار غامض بخانيونس

قرارات الحكومة.. البدء بتحضير كافة الملفات المتعلقة بالضرائب مع الجانب الإسرائيلي!

نقابة العاملين بجامعة الأزهر تُقرر إغلاقها احتجاجا على تعيين د.الفرا رئيسا لها للمرة الثالثة

الأخبار الرئيسية

80402

ضابط كبير: لا نهاجم أراض فارغة في غزة وهجماتنا لها أبعاد طويلة المدى

صلاح

كشف تفاصيل جديدة.. جنود جولاني خافوا مواجهة الشهيد هاني أبو صلاح

حماس تنقل رسالة الى اسرائيل عبر الوسطاء وهذا مفادها ..

محلل عسكري : هكذا ستحقق اسرائيل الهدوء مع غزة ..

860x484 (3)

فيديو: رشيدة طليب تحبس دموعها و تشرح لماذا تراجعت عن زيارة جدتها بالضفة