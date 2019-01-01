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حمد تبحث التمكين الاقتصادي للمرأة في سياق التنمية المحلية

الثلاثاء 20 أغسطس 2019 01:32 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

بحثت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، اليوم الثلاثاء، في مقر الوزارة، مع مها أبو سمرة مدير برنامج ـــــ وحدة الحوكمة الديمقراطية والتنمية الاجتماعية، برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوفد المرافق من شركة حلول التنمية الاستشارية، آليات التعاون في مشروع للتمكين الاقتصادي للمرأة، في سياق التنمية المحلية.

وأكدت حمد، حسب بيان للوزارة، أن تمكين المرأة هو تمكين للمجتمع، في ظل الواقع الاقتصادي الصعب للشعب الفلسطيني بشكل عام، وللمرأة الفلسطينية بشكل خاص، حيث تعاني النساء من الفقر والبطالة والتهميش، مشدّدةً على أهمية التكاملية في العمل مع كافة الشركاء، لعدم تكرار ذات الجهود مع ذات الفئات المستفيدة، وبالتالي عدم هدر المال والوقت والجهد.

وأوضحت أن التمكين يجب أن يتم بناءً على أولويات النساء، وبآليات ربط مع التمكين الحقوقي والقانوني والاجتماعي، والعمل مع النساء والرجال لرفع الوعي، وتغيير المفاهيم، حتى يؤدي إلى التمكين الحقيقي والشامل، والذي يحدث التغيير الاجتماعي المطلوب للتنمية المحلية.

وقدمت أبو سمرة شرحاً عن المشروع الذي تم تنفيذه في 6 دول إفريقية، وينفذ حالياً في فلسطين، وأوضحت أن المرحلة الحالية تتضمن مسح شامل لكافة المشاريع والبرامج التي تساهم في التمكين الاقتصادي للمرأة، تنفذه شركة حلول التنمية الاستشارية.

#آمال حمد #المرأة

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