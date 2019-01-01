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الخارجية تُدين سياسة القتل والتهجير الاسرائيلية ضد غزة

الثلاثاء 20 أغسطس 2019 01:25 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

بينت وزارة الخارجية والمغتربين أنها تنظر بخطورة بالغة لما تناقله الاعلام العبري من تصريحات لـ "مصدر اسرائيلي كبير" أن اسرائيل عملت على تشجيع الهجرة للفلسطينيين من قطاع غزة الى دول اخرى، وأن المجلس الوزاري المصغر في دولة الاحتلال قام بدراسة هذه المسألة وهناك مخطط لاقامة مطار في النقب لنقل الفلسطينيين عبره الى دول توافق على استقبالهم، هذه التصريحات تزامنت مع تهديدات بحملة عسكرية واسعة وتفاخر اسرائيلي علني بـ (تدفيع) أبناء شعبنا في قطاع غزة ثمناً باهظاً. 

وأكدت الوزارة أن الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن معاناة شعبنا في قطاع غزة جراء الحصار الظالم والعدوان المتواصل والجرائم البشعة التي ترتكبها يومياً ضد النساء والأطفال والشيوخ والمسعفين والمقعدين والمنشآت، واستهداف مقومات حياة الغزيين والتضييق عليهم لدفعهم الى الهجرة، في أوسع وأبشع عمليات تهجير قسري ممنهجة تشرف عليها الحكومة الاسرائيلية واذرعها المختلفة.

وأدانت الوزارة جرائم الاحتلال المتواصلة ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة ودعوات السياسيين الاسرائيليين لتهجيرهم، مؤكدة أن إنتهاكات الاحتلال ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، وأن ما يقوم به الاحتلال هو تكرار خطير لنكبة العام 1948، وهو ما يستدعي صحوة دولية لرفض تلك الدعوات وعدم الاستجابة لها وادانتها، وسرعة التحرك الدولي لرفع الحصار عن قطاع غزة وانهاء الظلم الواقع عليه، داعية الجنائية الدولية تسريع فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال.

#وزارة الخارجية

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