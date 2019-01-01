محامو غزة يتظاهرون أمام " إيرز" احتجاجًا على الحصار

غزة / سما /

تظاهر نحو 300 محامي فلسطيني من قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أمام حاجز بيت حانون "إيرز" شمال القطاع، رفضًا للحصار المفروض على على غزة منذ أكثر من 13 عامًا.

ونظمت التظاهرة بدعوة من الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار تحت مسمى "محامون ضد الحصار"، حيث رفع المشاركون العلم الفلسطيني وشعارات بالعربية والانجليزية تدعو لوقف قتل الفلسطينيين والاستهداف المتعمد للمدنين، ورفع الحصار عن القطاع.

ودعت المحامية فاطمة لولو في كلمة ألقتها باسم المحامين، إلى ضرورة وقف الحصار والتوجه للمحاكم الدولية من أجل محاسبة إسرائيل على فرض هذا الحصار المخالف لكافة القوانين الدولية.

وأشارت إلى محاولة الاحتلال الترويج بأنه خفف من الحصار، لكن الإجراءات على الأرض تؤكد استمراره وتفاقمه من فترة إلى أخرى، كما اتهمت الاحتلال بمحاولة مأسسة الحصار ومحاولة دعمه دوليًا.

وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتدخل الفوري لإنهاء الحصار ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على جرائمهم.