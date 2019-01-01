مقاتلات التحالف تستهدف مواقع للحوثيين في صنعاء بغارات جوية

صنعاء ـ الرياض ـ (د ب أ)-

شنت مقاتلات التحالف العربي الداعم للحكومة الشرعية في اليمن، مساء اليوم الاثنين، غارات جوية على مواقع للحوثيين بالعاصمة صنعاء.

وقال سكان محليون لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ)، إن مقاتلات التحالف استهدفت بسبع غارات جوية جبل عطان (مقر الوية الصواريخ)، جنوبي صنعاء، في حين استهدفت ثلاث غارات مواقع متفرقة في مديرية سنحان، شمالي العاصمة، دون أن تتضح الخسائر التي خلفها القصف.

واكدت المصادر، سماع دوي انفجارات عنيفة في حيث شوهدت السنة اللهب تتصاعد من على المواقع المستهدفة.

ولا تزال مقاتلات التحالف تحلق في أجواء العاصمة بشكل مكثف، دون اطلاق المضادات الأرضية من الحوثيين.

وفي وقت سابق اليوم، ناشد التحالف العربي، المدنيين الابتعاد عن المواقع العسكرية الحوثية في صنعاء.

وتأتي هذه الغارات عقب هدوء حذر شهدته العاصمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين خلال الأسابيع الماضية، وفي ظل تصعيد الحوثيين العسكري ضد السعودية، من خلال استهداف عدد من المواقع بالطائرات المسيرة من دون طيار.

ومن جهة اخرى أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، اليوم الاثنين، سقوط طائرة حوثية مسيرة في منطقة آهلة بالسكان في محافظة عمران باليمن.

وأكد المتحدث باسم قوات التحالف، في مؤتمر صحفي اليوم، أن الميليشيا الحوثية تعرض أمن الطاقة العالمي للخطر باستهدافهم حقل الشيبة، مؤكدًا أن ميليشيا الحوثي و”داعش” شنوا عمليات بالتزامن مع أحداث عدن.

وقال العقيد تركي المالكي إن التحقيقات مستمرة في حادث استهداف حقل الشيبة النفطي بالمملكة.

وأضاف العقيد المالكي أنه سيتم الإعلان عن النتائج بعد انتهاء التحقيقات الجارية في الحادث الذي وقع منذ يومين والذي أعلن عنه وزير الطاقة السعودي، مؤكداً أنه قد أحدث أضراراً محدودة دون حدوث إصابات بشرية.

كان الحوثيون قد اعلنوا اول امس السبت عن استهداف مواقع نفطية لشركة ارامكو بطائرات مسيرة.

وأكد العقيد المالكي أن عملية انسحاب قوات المجلس الانتقالي من الوحدات والمقار التي تمت السيطرة عليها في عدن جنوب اليمن بدأت فعليًا.

وتابع المتحدث باسم قوات التحالف قائلا إن هناك انسحابًا من مستشفى عدن، والبنك المركزي ودار القضاءوالأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء”.

وأوضح المالكي أن الانسحاب جاء نتيجة قبول المجلس الانتقالي والحكومة اليمنية الشرعية بالحوار القادم الذي جاء وفق عمل مشترك من المملكة والإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أن” التحالف قام بتشكيل لجنة مشتركة للإشراف على انسحاب القوات العسكرية للمجلس الانتقالي من الوحدات والمقار التي تمت السيطرة عليها في عدن.

كما شدد العقيد تركي المالكي على استمرار عمليات التحالف لدعم استقرار اليمن وإعادة الشرعية وتحرير جميع المدن اليمنية من أي وجود للمليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران والجماعات المتطرفة.

كما تطرق المتحدث باسم التحالف إلى انتهاك المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران للقانون الدولي الإنساني من خلال استخدام الطائرات بدون طيار واستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بأسلحة إيرانية.