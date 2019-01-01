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التنمية الاجتماعية بغزة ترفض اتهامات الوزير مجدلاني

الثلاثاء 20 أغسطس 2019 12:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
التنمية الاجتماعية بغزة ترفض اتهامات الوزير مجدلاني


غزة / سما/

قالت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، إنها تابعت التصريحات التي تصدر عن وزير التنمية الاجتماعية بالحكومة الفلسطينية، أحمد مجدلاني.


واعتبرت الوزارة، وفق بيان لها أن تصريحات مجدلاني تصب في الهجوم على الوزارة بغزة، وتوجه لها الاتهامات بدون أدنى دليل، موضحة "آثرنا عدم الرد عليها منعاً للدخول في مناكفات، وإفساح المجال لإيجاد فرصة للتعاون والعمل المشترك".


وأضافت الوزارة: "منهجنا الرئيس رعاية مصالح المواطنين، خاصة الطبقات الضعيفة، والابتعاد عن مواطن الخلاف السياسي، والبحث عن مساحات العمل المشترك التي تخدم الفقراء، وذوي الإعاقة، والطفل، والمرأة، وذوي الاحتياجات الخاصة، لكن للأسف هذا قوبل من قبل الوزير المجدلاني بالرفض غير المبرر".


وتابعت: "فوجئنا أن الوزارة في رام الله، أغلقت شاشات البرنامج الوطني عن قطاع غزة منذ ثلاثة أشهر دون سابق إنذار، ودون أي مبررات منطقية، وهذا البرنامج الذي يخدم نحو 71 ألف عائلة فقيرة في قطاع غزة، كان يعمل على الدوام وطوال فترة عمل الوزراء السابقين منذ عام 2011م".


واستطردت: "جميعاً نعمل على نفس البرنامج المحوسب ونفس جهة التمويل الدولية، ويتم العمل بطرق مهنية متفق عليها، ويجري إدخال وتحديث البيانات بشكل مستمر، وقد عملت الوزارة في قطاع غزة على تسهيل دفع الشيكات النقدية، وضمان وصولها إلى الفئات المستحقة".


وقال البيان "وقف العمل بالبرنامج في قطاع غزة له انعكاسات سلبية خطيرة على العمل الاجتماعي عموماً وعلى شريحة الفقراء على وجه الخصوص".



واكدت "على عدم اقحام العمل الاجتماعي والإنساني في دوامة الخلاف السياسي، وعدم تعريض الفئات الضعيفة والمهمشة للخطر، ونشدّد على ضرورة الاستمرار في فتح البرنامج الوطني خدمة للشرائح الفقيرة والمحتاجة، وتغليباً للمصلحة العامة".



 

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