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نتنياهو لا يستبعد تشكيل حكومة موسّعة تضم حزب غانتس

الثلاثاء 20 أغسطس 2019 12:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو لا يستبعد تشكيل حكومة موسّعة تضم حزب غانتس


القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. إنه لا يستبعد تشكيل حكومة موسّعة تضم عدة أحزاب مختلفة، منها حزب "أزرق - أبيض" الذي يتزعمه بيني غانتس.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن نتنياهو قال خلال جلسة مغلقة في العاصمة الأوكرانية كييف، إنه لا يعارض تشكيل مثل هذه الحكومة، باعتبار أنها شراكة سياسية طبيعية بين الليكود وأحزاب أخرى.

وبين أنه لا مشكلة لديه في شراكة مع الأحزاب الأرثوذكسية المتطرف أو ائتلاف اليمين المتحد، أو أي حزب يريد الانضمام، مثل "العمل" و"أزرق وأبيض".

وتطرق نتنياهو، لبحث إمكانية ضم إيليت شاكيد لليكود قبل تجديد ولائها لحزب اليمين الجديد ورئاسته باتفاق مع نفتالي بينيت. وقال "لو أردات الانضمام إلينا فعلًا، لفعلت وكان بإمكانها ذلك أسوة بكل مواطن يرغب في الانضمام لليكود، والانتظار ثلاث سنوات للتنافس في الانتخابات التمهيدية".

وأشار إلى أنه لم يدرس أبدًا إمكانية منحها أي مقعد في قائمة الحزب، فيما ردّت شاكيد على التصريحات وما رافقها من تسريبات حول نقلها رسائل عبر المستشار القضائي للحكومة أفيحاي ماندلبليت، تتضمن اقتراحات بشأن انضمامها لليكود، بأن الهدف منها المسّ بها وبالمستشار.

ولفتت إلى أنها أجرت مناقشات واسعة مع عدد من المقربين منها بشأن إمكانية عودتها لليكود، لكنها لم تتخذ أي قرار ولم توجه أي رسائل.

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