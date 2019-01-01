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شاهد ..إغلاق جامعة الأزهر بغزة وعراك بالايدي شارك به العشرات امام بواباتها

الثلاثاء 20 أغسطس 2019 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد ..إغلاق جامعة الأزهر بغزة وعراك بالايدي شارك به العشرات امام بواباتها


غزة / سما /

أقدم مجلس نقابة العاملين في جامعة الأزهر بغزة، صباح اليوم الثلاثاء، على إغلاق أبواب الجامعة احتجاجًا على قرار مجلس الأمناء تمديد مهمة الدكتور عبد الخالق الفرا رئيسًا للجامعة لمدة أو ولاية جديدة بعد انقضاء ولايتين متتاليتين (8 سنوات) وقرار الاستثناء الصادر عن مجلس الامناء العام الماضي بإعادته رئيسًا للجامعة لمدة عام آخر (ليصبح 9 سنوات).

وتجمع العاملون أمام أبواب الجامعة، رافعين يافطات تدعو لإسقاط قرار مجلس الأمناء "المسير للأعمال" بشأن تمديد مهمة الفرا فيما شهدت بوابات الجامعة اشتباكات بين طلاب حاولوا دخول الجامعة وبعض اعضاء لجنة العاملين .

وقرر المجلس أمس الإثنين، إغلاق بوابات الجامعة احتجاجًا على قرار مجلس الأمناء، داعيًا جميع العاملين بالجامعة للاعتصام وعدم دخولها سواء المبنى الرئيسي أو مبنى الكتيبة أو فرع المغراقة.

وبين أن فعالية الإغلاق تشمل مقر وموظفي مجلس الأمناء، إلى جانب إغلاق كلية الدراسات المتوسطة باعتبار أنها جزء لا يتجزأ من الجامعة إداريًا وماليًا.

واعتبر المجلس أن عملية التعيين مخالفة للنظام والقانون، الأمر الذي يعني قيام مجلس الأمناء بضرب القانون بعرض الحائط والعمل وفق أجندات لا تخدم المصلحة العليا للجامعة.

فيما دعت الجامعة الليلة الماضية، جميع العاملين إلى ضرورة الالتزام بالدوام والعمل الأكاديمي والإداري، مؤكدةً احترام القانون، والعاملين وصون حقوقهم.

وأصدرت إدارة جامعة الأزهر، بياناً توضيحياً أكد فيه أن "ما تقوم به مجموعة من نقابة العاملين في بيان بالإعلان عن إغلاق الجامعة في أول أيام عقد امتحانات الفصل الصيفي؛ هو عمل غير مسؤول بأبسط العبارات والتعبير".


وقال البيان: إن ذلك "يعد حرفاً لبوصلة العمل النقابي وتوظيفه لأهداف شخصية ومطامح أخرى، وسيؤدي إلى الإضرار بالجامعة وسمعتها ومسيرتها واستقرارها، ويترتب عليه المساس بقوت العاملين وأبنائهم".
 

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