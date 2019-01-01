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العالول: محاولات إسرائيل لتشجيع الغزيين على الهجرة "لن تنجح"

الثلاثاء 20 أغسطس 2019 12:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
العالول: محاولات إسرائيل لتشجيع الغزيين على الهجرة "لن تنجح"


رام الله / سما /

قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، إنّ إسرائيل لن تنجح في مساعيها بتشجيع سكان قطاع غزة للهجرة.

واتهم العالول في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" صباح الثلاثاء، إسرائيل ببذل كل جهد، والضغط بكل ما تستطيع من أجل دفع المواطن الفلسطيني لترك أرضه.

وبيّن أن المشروع الإسرائيلي بفتح آفاق الهجرة لسكان غزة، محاولة لاستثمار الأوضاع الإنسانية القاسية ضد المواطن هناك، لكنهم لا يمكن أن ينجحوا بها على الإطلاق.

واتهم المسؤول في فتح، "إسرائيل باستخدام سياسية العصا والجزرة في تعاملها مع الفلسطينيين إما بالضغوط عليهم أو بالإغراءات باستخدام الميناء والمطار والمساعدات".

وأشار العالول، إلى أن "إسرائيل تحاصر الفلسطينيين في غزة وتقصفهم وتفرض عليهم خناقًا لتشكيل عوامل ضغط عليهم، ثم فتح انفراجة لهم من خلال خيار الهجرة الذي يرفضه الشعب الفلسطيني، داعيًا من يريد البحث عن تغيير الأوضاع في القطاع إلى رفع الحصار والسماح بحرية الحركة وفتح الحدود".

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة يوم أمس الاثنين، عن مصدر سياسي إسرائيلي كبير قوله إن إسرائيل اقترحت على عدة دول استيعاب فلسطينيين يرغبون في الهجرة من قطاع غزة من دون رجعة.

وأضاف المصدر، أن إسرائيل مستعدة لتمويل هذه الرحلات على أن تنطلق من مطارات في الجنوب، لافتًا إلى أن إسرائيل مستعدة لتمويل هذه الرحلات. وحسب المصدر، فإن أيًا من الدول التي تم الاتصال بها بمن فيها دول شرق أوسطية لم ترد على هذا الاقتراح إيجابيًا.

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