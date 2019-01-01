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ارتفاع عدد سكان غزة المسموح لهم بالعمل في اسرائيل والجيش يشجع

الثلاثاء 20 أغسطس 2019 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع عدد سكان غزة المسموح لهم بالعمل في اسرائيل والجيش يشجع


القدس المحتلة / سما /

قالت الاذاعة الاسرائيلية ان ارتفاعًا حادًا طرأ على عدد العمال الغزيين المسموح لهم بالعمل في اسرائيل.

واضافت الاذاعة انه العدد ارتفع الشهر الماضي إلى سبعة عشر الفًا. وأضافت ان جيش الاحتلال يدعم هذا التوجه.

واقترحت إسرائيل على عدة دول استيعاب فلسطينيين يرغبون في الهجرة من قطاع غزة من دون رجعة. هذا ما كشف عنه مصدر سياسي اسرائيلي كبير في حاشية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يزور أوكرانيا حاليا.

وأضاف المصدر ان إسرائيل مستعدة لتمويل هذه الرحلات على ان تنطلق من مطارات سلاح الجو في جنوب اسرائيل وان إسرائيل مستعدة لتمويل هذه الرحلات ولكن أي من الدول التي تم الاتصال بها بمن فيها دول شرق اوسطية لم ترد على هذا الاقتراح إيجابيًا.

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