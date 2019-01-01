  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المخابرات تقبض على عصابة أتلفت ممتلكات عامة بأكثر من مليون شيقل بالاغوار

الثلاثاء 20 أغسطس 2019 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
المخابرات تقبض على عصابة أتلفت ممتلكات عامة بأكثر من مليون شيقل بالاغوار


اريحا/سما/

 اعلن جهاز المخابرات في محافظة نابلس بانه تمكن من القبض على عصابة قامت باتلاف وإحراق ممتلكات عامة في عدة مناطق في الاغوار، بعد بتعلمات صارمة من رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج ومحافظ نابلس ابراهيم رمضان.

وقال مصدر أمني مسؤول في جهاز المخابرات العامة انه وبعد تحريات وعمليات بحث دقيقة تمكن جهاز المخابرات من القبض على عصابة مكونة من 6 أشخاص قامت منذ أكثر من عام بعمليات قص وإحراق لعشرات الأعمدة الكهربائية في مناطق "النصارية وعين شبلي وبيت حسن"، اضافة الى حرق محولين للطاقة الكهربائية بالكامل ما كبد خسائر مالية كبيرة لمجلس الخدمات المشترك في المنطقة قدرت بأكثر من مليون ونصف مليون شيقل، اضافة الى تضرر عشرات المزارعين الذين يعتمدون على الطاقة الكهربائية لنقل المياة لري مزروعاتهم.

وأكد جهاز المخابرات ان هذه الأعمال تسببت باحراق الكثير من السيارات وتبادل الاتهامات في المنطقة وكادت ان تعصف بالنسيج الوطني الاجتماعي وان جهاز المخابرات سيلاحق كافة العابثين بمقدرات الوطن والمواطن ووحدة الوطن واستقراره.

الأكثر قراءة اليوم

اسرائيل بحثت مع دول عن سبل لتهجير سكان غزة باستخدام احدى مطاراتها بالنقب

"حماس" تعلن النفير العام في كافة صفوفها وأجهزتها وأطرها القيادية

الرئيس عباس يتخذ قرارات هامة بشأن مستشاريه والحكومة السابقة

قادة الامن باسرائيل يقترحون: الإطاحة بحماس وإعادة أبو مازن الى غزة

الصحة بغزة: استشهاد مواطن في انفجار غامض بخانيونس

قرارات الحكومة.. البدء بتحضير كافة الملفات المتعلقة بالضرائب مع الجانب الإسرائيلي!

نقابة العاملين بجامعة الأزهر تُقرر إغلاقها احتجاجا على تعيين د.الفرا رئيسا لها للمرة الثالثة

الأخبار الرئيسية

80402

ضابط كبير: لا نهاجم أراض فارغة في غزة وهجماتنا لها أبعاد طويلة المدى

صلاح

كشف تفاصيل جديدة.. جنود جولاني خافوا مواجهة الشهيد هاني أبو صلاح

حماس تنقل رسالة الى اسرائيل عبر الوسطاء وهذا مفادها ..

محلل عسكري : هكذا ستحقق اسرائيل الهدوء مع غزة ..

860x484 (3)

فيديو: رشيدة طليب تحبس دموعها و تشرح لماذا تراجعت عن زيارة جدتها بالضفة