المخابرات تقبض على عصابة أتلفت ممتلكات عامة بأكثر من مليون شيقل بالاغوار

اريحا/سما/

اعلن جهاز المخابرات في محافظة نابلس بانه تمكن من القبض على عصابة قامت باتلاف وإحراق ممتلكات عامة في عدة مناطق في الاغوار، بعد بتعلمات صارمة من رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج ومحافظ نابلس ابراهيم رمضان.

وقال مصدر أمني مسؤول في جهاز المخابرات العامة انه وبعد تحريات وعمليات بحث دقيقة تمكن جهاز المخابرات من القبض على عصابة مكونة من 6 أشخاص قامت منذ أكثر من عام بعمليات قص وإحراق لعشرات الأعمدة الكهربائية في مناطق "النصارية وعين شبلي وبيت حسن"، اضافة الى حرق محولين للطاقة الكهربائية بالكامل ما كبد خسائر مالية كبيرة لمجلس الخدمات المشترك في المنطقة قدرت بأكثر من مليون ونصف مليون شيقل، اضافة الى تضرر عشرات المزارعين الذين يعتمدون على الطاقة الكهربائية لنقل المياة لري مزروعاتهم.

وأكد جهاز المخابرات ان هذه الأعمال تسببت باحراق الكثير من السيارات وتبادل الاتهامات في المنطقة وكادت ان تعصف بالنسيج الوطني الاجتماعي وان جهاز المخابرات سيلاحق كافة العابثين بمقدرات الوطن والمواطن ووحدة الوطن واستقراره.