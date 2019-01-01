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مطرب مصري مشهور يعلن إصابته بمرض خبيث

الثلاثاء 20 أغسطس 2019 12:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
مطرب مصري مشهور يعلن إصابته بمرض خبيث


وكالات / سما /

كشف المطرب المصري المعروف هيثم شاكر، عن سر ابتعاده عن الساحة الفنية لمدة 5 سنوات، معلنا إصابته بمرض خبيث.

وكتب هيثم شاكر: "من أيام قليلة نزل ألبومي الجديد (معرفة قديمة)، الحمد لله على ردود أفعال الجمهور عليه، ردود مفرحة ومخلياني مبسوط جدا بكل تعليق ورأي ونقد عن الألبوم".

وتابع: "شكرا لكل واحد قال كلمة حلوة عن أغاني الألبوم الجديد وأول فيديو كليب منه، صدقوني حاولت أقرأ كل تعليقاتكم وآرائكم.. شكرا لكل الزملاء المحترمين على مباركتهم ودعمهم.. عارف إن الغياب كان فترة طويلة لكن كان فعلا غصب عني أي تأخير.. 5 سنين عن آخر ألبوم ليا كان بسبب مرض خبيث مش حابب أتكلم في تفاصيله، كان اختبار لصبري والحمد لله تعافيت منه، وكان سبب في التأخر عن الانتهاء من الألبوم الجديد.. إن شاء الله مش هغيب عنكم كتير وهفضل أشتغل على أعمال تليق بقيمتكم.. بشكركم جميعا.. الحمد لله".

وأطلق الفنان المصري ألبوما جديدا يضم 13 أغنية، تعاون في إنجازها مع ملحنين، منهم: وليد سعد وعمرو مصطفى وتامر علي وأحمد صلاح حسني، ومن الشعراء: محمد عاطف وأمير طعيمة وأيمن بهجت قمر.

#مطرب مصري #مرض #هيثم شاكر

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