ضبط شرطية متلبّسة بسرقة الملابس في أحد متاجر نيويورك

وكالات / سما /

ضبطت شرطة نيويورك ضابطة في صفوفها متلبسة بسرقة ثياب باهظة الثمن من أحد المتاجر في منطقة ستايتن آيلند في المدينة الموكلة لها حمايتها وسكانها وممتلكاتها.

وفي التفاصيل، ذكر موقع " نيويورك بوست" نقلا عن مصادر في الشرطة، أن أمر سادوكات ماكسودوفا ذات الـ24 عاما افتضح لدى محاولتها سرقة أربع قطع ثياب من متجر "جيه سي بيني" داخل المركز التجاري "ستايتن آيلند مول" في نيو سبرينغفيل.

وأوقفها عنصر الأمن المسؤول عن مراقبة السرقة في المتجر لدى محاولتها المغادرة من دون تسديد ثمن الملابس، وتحدثت المصادر عن تلبسها بسرقة ملابس تفوق قيمتها 300 دولار عثر عليها في حقيبتها.

ووجهت لماكسودوفا تهمة السرقة، وتم وقفها عن العمل مع حرمانها من راتبها، وفقا لما ورد في مذكرة صادرة عن شرطة نيويورك.