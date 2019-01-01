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أفضل الصنادل والأحذية المفتوحة لصيف 2019

الثلاثاء 20 أغسطس 2019 11:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أفضل الصنادل والأحذية المفتوحة لصيف 2019


وكالات / سما /

مع ارتفاع درجة الحرارة بشكل مُطرد خلال فصل الصيف، من الطبيعي أن تشعر بالضجر من ارتداء الأحذية والجوارب طوال الوقت، وسوف تكون في حاجة إلى ارتداء أحذية مفتوحة وصنادل تسمح بتهوية أقدامك، فتشعر وكأنك تتنفس وحُر الحركة. مع ذلك، فإن الصنادل ضحية لتصميمها؛ فهي مفتوحة، ما يجعل قدميك عُرضة للاسمرار.
 
وفي كثير من الأحيان لا تكون الصنادل قوية بما يكفي؛ فلا تتحمل السير لمسافات طويلة أو الصعود والهبوط في المناطق الوعرة، كما أنها لا تناسب الإطلالات والملابس المختلفة، ولا تلائم سوى إطلالات وملابس مُحددة، فلن تستطيع مثلاً الذهاب بها إلى العمل إلا في أوقات استثنائية ومحدودة، ولن تستطيع ارتداءها في الاجتماعات الرسمية المهمة.
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لكن الفترة الأخيرة شهدت تحولاً كبيراً في صناعة الصنادل، ولا سيما بعد أن بدأ النجوم والمشاهير ارتداء الصنادل والأحذية المفتوحة، وعلى رأسهم لاعب الكرة الإنجليزي ديفيد بيكهام. ومع مرور الوقت ظهرت أشكال وتصميمات شديدة الأناقة والرقي من الصنادل والأحذية المفتوحة.
 
يتم تصميم الصنادل الآن من الجلد الأسود والبني الرائعين، بالإضافة إلى العديد من الألوان الزاهية الأخرى. كما أنها تتناسب مع العديد من الإطلالات مثل السراويل الطويلة والسراويل الكتان والشينو. وفي ما يلي نستعرض مجموعة من الصنادل التي بجانب كونها شديدة الأناقة والرقي، فهي مريحة وتسمح للهواء بالدوران حول قدميك، كما أنها سوف تحمي قدميك من المناطق الوعرة والخطرة:
 
Birkenstock
 
هي الصنادل التي يحرص على ارتدائها السياح الألمان، ومحبو سوهو هاوس، والأشخاص الذين يتحركون كثيراً ويسيرون لمسافات طويلة، ويرجع هذا إلى سبب وجيه وهو أنها مرنة ومريحة للغاية. كما تتميز بشكلها الكلاسيكي ويسهل ارتداؤها.
 
Zara
 
توفر لك زارا تشكيلة متنوعة ومميزة من الصنادل والأحذية المفتوحة شديدة التميز والأناقة، التي تناسب الفعاليات والمناسبات الصيفية المختلفة.
 
Clarks
 
عندما يتعلق الأمر بالأحذية فإن هذه العلامة التجارية حققت تفوقاً كبيراً على مدار القرنين الماضيين تقريباً. تتميز الصنادل التي تقدمها كلاركس بتصميماتها التقليدية، ولكنها شديدة التميز، والجلود عالية الجودة، وعلاوة على ذلك فإنها مُتاحة بأسعار في متناول الجميع.
 
Camper
 
تُشبه هذه الصنادل تلك التي كان يرتديها المصارعون اليونانيون القدامى. تتميز هذه الصنادل بكونها عصرية وعملية، علاوة على ذلك فهي تتوافر بالكثير من الألوان التي تناسب الملابس المختلفة.
 
River Island
 
تقدم هذه العلامة التجارية صنادل تقدم التوازن المثالي بين الجودة العالية والقدرة على التحمل، بالإضافة إلى التفاصيل الإضافية التي تجعلك تبدو وكأنك هرقل أو أحد الرجال الإغريقيين المميزيين.
 
Teva

أنتجت تيفا تشكيلة مختلفة ومتنوعة من الصنادل التي تناسب الاغراض والإطلالات كافة، كما أن هذه الصنادل تناسب المناسبات المختلفة حتى المناسبات الراقية.
 
Dolce & Gabbana
 
لا يجوز إرجاع كل الفضل في صنع الصنادل الحالية لليونانيين؛ لأن هذه الماركة العالمية قدمت مجموعة من الصنادل البسيطة، وشديدة التميز، التي أصبحت من أكثر الصنادل رواجاً.
 
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Suicoke
 
هذه العلامة اليابانية تقدم صنادل وأحذية مفتوحة تتميز ببساطتها وتصميمها الخارجي الأنيق، أفضل كلمة لوصف هذه الأحذية هي كونها عصرية للغاية.
 
Saint Laurent
 
تقدم هذه الماركة العالمية تشكيلة متنوعة وشديدة التميز من الصنادلق والأحذية المفتوحة، التي عليك أن تجربها في إحدى المرات، ولكنها لا تناسب أي إطلالة، بل تناسب إطلالات مُحددة.
 
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Dune

 
يقع المقر الرئيسي في شارع أوكسفورد في لندن، ويقدم تشكيلة كبيرة ومتنوعة من الصنادل والأحذية المفتوحة، التي يمكن ارتداؤها إذا أردت الظهور في إطلالات شديدة البساطة.
 
Aldo
 
أحد أشهر الصنادل التي تنتمي إلى كندا، يرتديها الفنانون والنجوم الكبار مثل الممثل العالمي ريان جوسلينج. هذه الصنادل شديدة الأناقة ومناسبة للغاية لفصل الصيف، وبإمكانك ارتداؤها في أي مغامرة تقوم بها.

#الصنادل #الأحذية

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