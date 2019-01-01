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5 خطوات بسيطة لتعزيز سرعة هاتفك القديم

الثلاثاء 20 أغسطس 2019 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
5 خطوات بسيطة لتعزيز سرعة هاتفك القديم


وكالات / سما /

يلجأ البعض إلى شراء هاتف جديد ظنا منهم أن الهاتف القديم لن يعود كما كان، بعد استخدامه لعدة سنوات وملاحظة البطء الذي أصبح عليه.

لكن قبل أن تقرر ذلك، عليك بالقيام بخمس خطوات بسيطة لتعزيز سرعة هاتفك الذكي وإعادتها كما كانت، بحسب ما نشرت صحيفة "الميرور" البريطانية.

امسح البيانات المخزنة مؤقتا 

ذاكرة التخزين المؤقت هو نظام تخزين بهاتفك الذكي يمنح الجهاز بيانات من الاستخدامات السابقة، وعندما تكون ممتلئة، سيتعين على الجهاز فحص الذاكرة بالكامل بحثًا عن البيانات المطلوبة، والتي يمكن أن تكون مصدر استنزاف كبير في أوقات التحميل.

في حال مسح المساحة الموجودة في ذاكرة التخزين المؤقت للهاتف سيكون التأثير ملحوظا، خصوصا عند فتح صفحات الويب واستخدام التطبيقات وباقي وظائف الهاتف.

إدارة التطبيقات الخاصة بك

إذا لم تدير تطبيقاتك بشكل فعال فيمكنها استنزاف أداء هاتفك، ففي حال حذف أي تطبيقات غير مستخدمة ستتحرر الذاكرة، وسيكون أداء معالج الجهاز أفضل.

وينصح بحذف التطبيقات التي يتم تحديثها بانتظام مثل تويتر وفيسبوك، وإعادة تثبيتهما بشكل مستمر، لأن التحديثات القديمة لا تحذف وتؤدي إلى زيادة حجم الذاكرة.

تحديث نظام التشغيل

إذا كان هاتفك الذكي يستخدم نظام تشغيل قديم، فيمكنه إبطاء جهازك، حيث يعتبر تحديث الجهاز بآخر إصدار للنظام مفيدا، وإذا كان هاتفك يستخدم نظام تشغيل قديما، فيمكنه إبطاء جهازك.

لذا من المهم جدا أن يتم تحديث الجهاز بأحدث إصدار لنظام التشغيل٫ حيث سيؤدي ذلك إلى الحفاظ على سرعة الجهاز.

تطبيقات تحسين الأداء

هناك العديد من التطبيقات التي يمكنك تحميلها للمساعدة في تحسين أداء هاتفك، وتؤدي إلى تقليص مقدار الوقت الذي تستغرقه التطبيقات عند تشغيلها.

كما توجد تطبيقات تساعد على مسح مساحة ذاكرة التخزين المؤقت.

استبدال البطارية

تعتبر هذه الخطوة هي الأخيرة في حال لم تساعد الخطوات السابقة في زيادة سرعة الهاتف، حيث يمكن أن يساهم استبدال البطارية.

فمع مرور الوقت تستنزف الهواتف الذكية بطاريتها بشكل كبير، لهذا السبب يمكن أن تتسبب البطارية القديمة أو غير الفعالة في مشاكل في الأداء، ويجب استبدالها لضمان تشغيل الهاتف بأكبر قدر ممكن من الكفاءة.

#هاتف #السرعة

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