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نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل (17) مواطنا من الضفة بينهم شقيقان

الثلاثاء 20 أغسطس 2019 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء (17) مواطنا من الضفة بينهم شقيقان.

وبين نادي الأسير في بيان له، أن ستة مواطنين جرى اعتقالهم من بلدة بيت كاحل وهم: محمد عارف عصافرة، وأحمد عارف عصافرة، ومحمود كامل العطاونة، ومعاوية صالح العصافرة، وأحمد عيسى الزهور، ومؤمن سعيد الزهور.

فيما جرى اعتقال لثلاثة مواطنين من محافظة جنين وهم: حسن حامد الخطيب، وحسان سعيد هصيص، ومحمد خالد أبو صبيح.

ومن محافظة بيت لحم، اعتقل ثلاثة مواطنين بينهم شقيقان وهم: فاروق مأمون بدير، وشقيقه عمر، إضافة إلى المواطن محمد علان الوحش.

كما اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين من القدس وهم: عبد الرحمن أبو تايه، وبهاء أبو تايه وكلاهما من بلدة سلوان، وأحمد ناصر مفارجة، وأمير محمود عريفة وكلاهما من بلدة العيسوية، كما جرى اعتقال لشاب صباح اليوم من أمام باب الساهرة بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح وحتى الآن لم تعرف هويته.

#نادي الأسير

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