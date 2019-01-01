مقتدى الصدر يعتذر من الإمام علي

بغداد/وكالات/

في سلسلة تغريدات عبر "تويتر"، قدم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إعتذارا من الإمام علي بن أبي طالب، داعيا العراقيين إلى الاقتداء بسيرة علي والالتزام ببعض تقواه وعدله.

وقال الصدر متحدثا عن الإمام علي: "عذرا يا إمامي، فقد حكمت وعدلت، وحكم شيعتك فظلموا. عذرا يا إمامي، فقد حكمت وليس ببيتك من درهم، وحكم شيعتك وما كان للفقراء من درهم".

وأضاف: "عذرا إمامي، حكمت فأصلحت، وحكم شيعتك فأفسدوا، حكمت فجعلت العراق شامخا بين الأمم، وحكم شيعتك فكان العراق خجلا بين الأمم".

وتابع: "عذرا إمامي، حكمت فصمت ولم تتخم، وحكم شيعتك فأتخموا وجاع الرعية، فعذرا أيها الإمام البر العدل التقي النقي".

كما دعا الصدر كل "السياسيين السنة في العراق، إلى الأخذ بنصائح الإمام علي، والاقتداء بسيرته من الصلاح والإصلاح والاهتمام بالرعية"، موجها الدعوة ذاتها إلى طوائف العراق جمعاء.

تأتي تغريدات الصدر في وقت تسعى فيه الأطراف العراقية إلى تقييم شامل للبرنامج الحكومي لحكومة عادل عبد المهدي.

وتحاول كتلة سائرون النيابية الضغط باتجاه تنفيذ البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء، وزيادة وتيرة مكافحة الفساد، يساندها في ذلك بعض الكتل الأخرى مثل تحالف النصر المعارض، بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، وتيار الحكمة المعارض بزعامة عمار الحكيم.

المصدر: وكالات