الأسطل وطنطيش يتوجان بسباق الدراجات الهوائية

غزة / سما /

فاز المتسابقان هاشم الأسطل وعبد الرحمن طنطيش بلقب سباق الدرجات الهوائية لفئتي الشباب والناشئين تواليا, ضمن مشروع "الرياضة للشباب الفلسطيني PYSL"، المقام بتمويل من حكومة دولة اليابان، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وشارك في السباق, الذي جرى على شاطئ بحر مدينة غزة, العشرات من الدراجين في فئتي الشباب والناشئين, وامتد لمسافة 5 كم.

وفيما يلي نتائج السباق:

- فئة الشباب "فوق 16 عاما":

1- هاشم الأسطل.

2- خليل الجعيدي.

3- يزن بارود.

4- طارق أبو مر.

5- مصعب سويدان.

- فئة الناشئين "تحت 16 عاما":

1- عبد الرحمن طنطيش.

2- رائد أبو نصيرة.

3- بلال بشير.

4- هاني عبد العال.

5- أشرف داوود.