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إعلامي مصري يطالب بالتحقيق في تصريحات محمد صلاح

الثلاثاء 20 أغسطس 2019 10:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إعلامي مصري يطالب بالتحقيق في تصريحات محمد صلاح


وكالات / سما /

طالب الإعلامي أحمد موسى، بالتحقيق في التصريحات التي أدلى بها النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، والتي تحدث فيها عن التقصير من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم السابق.

وكان صلاح قد تحدث لشبكة “سي إن إن” الأمريكية وأشار إلى ان علاقته بمسؤولي الجبلاية السابقين لم تكن على ما يرام نتيجة لأنهم كانوا يتخذون موقفا عدائيا منه دون مبرر، في الوقت الذي كان يطلب فيه بعض الحماية للاعبي المنتخب لضمان التركيز مثلما حدث في معسكر كأس العالم بروسيا.

وقال موسى في تصريحات تلفزيونية: “يجب أن يتم التحقيق مع اتحاد الكرة والتحقق مما قاله صلاح، فهذا لاعب وطني ويهدف لمصلحة المنتخب ويجب أن يؤخذ كلامه بعين الاعتبار، و الحديث عن أي تقصير من المسؤولين السابقين لاتحاد الكرة يجب أن يتم التعامل معهه بجدية ومحاسبة المقصرين”.

وأشار إلى أنه يجب محاسبة المسؤولين خاصة بعد الخروج الأفريقي المهين من بطولة كأس الأمم على يد جنوب أفريقيا في دور الـ 16.

#محمد صلاح #أحمد موسى

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