يوفنتوس يصدر بياناً رسمياً بشأن حالة ساري الصحية

وكالات / سما /

أصدر نادي يوفنتوس الإيطالي بياناً رسمياً بشأن الحالة الصحية للمدير الفني الإيطالي ماوريسيو ساري، حيث أعلن البيانكونيري أن صاحب الـ 60 عاماً يعاني من التهاب رئوي بعد إصابته بالأنفلونزا.

وأصيب مدرب تشيلسي الإنجليزي السابق بالمرض الأسبوع الماضي، واحتاج للعلاج الطبي في عدة مناسبات، بما في ذلك ما حدث له قبل المباراة الودية ضد الفريق الشاب في فيلار بيروسا.

ثم غاب ساري عن الرحلة لتريستينا والتي تحقق فيها الانتصار بنتيجة 1-0 في المباراة الودية يوم السبت الماضي.

وجاء في بيان نادي السيدة العجوز “ماوريسيو ساري، بعد ملاحظته في عطلة نهاية الأسبوع، كان في كونتيناسا اليوم، حيث قام بتنسيق عمل موظفيه”.

وأضاف “لسوء الحظ، لم يستطع قيادة التدريب على أرض الملعب بسبب استمرار الأنفلونزا، التي ألمت به على مدار الأسبوع المنقضي”.

وتابع “في وقت متأخر من بعد الظهر، خضع لفحوصات أخرى والتي أكدت أنه مصاب بالتهاب رئوي، وتم وصف علاج محدد له”.

وأسرد “المدرب منح الإذن للنادي بالإبلاغ عن حالته الصحية”.

ويبقى من غير المعروف ما إذا كان ساري قادراً على قيادة فريق مدينة تورينو في مباراة الدوري الإيطالي الافتتاحية ضد بارما بعد أيام قليلة.