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بوجبا يتعرض لهجومٍ عنصري بعد ركلة الجزاء المُهدرة

الثلاثاء 20 أغسطس 2019 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بوجبا يتعرض لهجومٍ عنصري بعد ركلة الجزاء المُهدرة


وكالات / سما /

هاجمت جماهير مانشستر يونايتد عبر وسائل التواصل الاجتماعي لاعب خط وسط الفريق بول بوجبا بعد فشله في تحويل ركلة الجزاء التي احتسبت للفريق يوم أمس لهدف وبالتالي خرج بنقطة التعادل فقط أمام وولفرهامبتون في ثاني جولاتالدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم الشياطين الحُمر في النتيجة عبر أنتوني مارسيال قبل أن يُعادل روبين نيفيز لاعب وسط فريق الذئاب النتيجة بهدفٍ مُدهش في الشوط الثاني.

ونجح الحارس البرتغالي روي باتريسيو في التصدي لتسديدة اللاعب الفرنسي ليتم كتابة عشرات المنشورات الغاضبة ضد بوجبا والتي اشتملت بعضها على عبارات التمييز العنصري على أساس لون البشرة.

توقف رصيد مانشستر يونايتد عند أربعة نقاط بعد فوزه في الأسبوع الماضي في المباراة الافتتاحية على تشيلسي برباعية نظيفة
ولم تكن تلك الحادثة الأولى هذا الأسبوع في إنجلترا حيث تعرض مهاجم تشيلسي تامي أبراهام لنفس الأمر المؤسف عقب إضاعته لركلة ترجيحية ضد ليفربول في مباراة كأس السوبر الأوروبي، وهي الركلة التي تسببت في خسارة البلوز للقب.

وتمثلت الحالة الثالثة في ياكو ميتي لاعب ريدينج قد تعرض لنفس الأمر بعد فوز فريقه على كارديف سيتي 3-0 في دوري الدرجة الأولى “التشامبيون تشيب” ونشر اللاعب صورة من تلك المنشورات المسيئة على صفحته وعلق قائلاً: “لا أعتقد أنني بحاجة إلى الكلام”.

#بول بوجبا #ركلة الجزاء

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