ريال مدريد يترقب مناورات برشلونة لإطلاق قذائفه

وكالات / سما /

يتفاوض مسؤولو برشلونة مع باريس سان جيرمان، لاستعادة البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال الانتقالات الصيفية الجارية، وسط ترقب كبير من ريال مدريد الذي يريد بدوره التعاقد مع راقص السامبا.

ويُفضل رئيس باريس سان جيرمان، أن يبيع عقد نيمار إلى ريال مدريد، لكن رغبة اللاعب حتى الآن هي التي ترجح كفة برشلونة، مع العلم أن النادي الفرنسي طلب الحصول على 200 مليون يورو، للموافقة على رحيل النجم البرازيلي.

ويتعامل ريال مدريد مع هذه الصفقة بمنطق التريث والانتظار، إذ لن يتدخل النادي الملكي في هذه العملية إلا إذا وافق باريس سان جيرمان على عرض برشلونة، ما يعني أن إدارة المرينجي ستترقب تحركات البارسا للكشف عن أوراقها.

وبحسب برنامج “التشرينجيتو” الإسباني، فإن ريال مدريد سيقدم عرضاً رسمياً للتعاقد مع نيمار دا سيلفا، إذا وافق باريس سان جيرمان على عرض برشلونة باستعارة النجم البرازيلي مع إدراج بند إلزامية الشراء بالصيف القادم.

وانضم نيمار لصفوف سان جيرمان قبل عامين مقابل 222 مليون يورو، إلا أن مسؤولي النادي الفرنسي أكدوا أكثر من مرة خلال الأسابيع الأخيرة أن اللاعب البرازيلي يريد الرحيل عن الفريق هذا الصيف.