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أوكرانيا تقرر فتح مركز اقتصادي بالقدس

الثلاثاء 20 أغسطس 2019 10:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أوكرانيا تقرر فتح مركز اقتصادي بالقدس


القدس المحتلة / سما /

 ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، أنّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه سيعمل على فتح مركز اقتصادي في القدس.

وكان نتنياهو يأمل أن يحصل على وعد من زيلينكسي بنقل السفارة الأوكرانية من تل أبيب إلى القدس، إلا أن ضغوطه لم تفلح.

وبحسب زيلينكسي فإن المركز سيكون مخصصًا للاستثمارات وعالم التكنولوجيا، في ظلّ توقيع عدد من الاتفاقيات بين اوكرانيا وإسرائيل، تتعلق بالاقتصاد والتكنولوجيا والزراعة والتنمية.

ويرجّح أن تقوم إسرائيل باتخاذ خطوة مماثلة وفتح مكتب تجاري في العاصمة الاوكرانية كييف.

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