أوكرانيا تقرر فتح مركز اقتصادي بالقدس

القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، أنّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه سيعمل على فتح مركز اقتصادي في القدس.

وكان نتنياهو يأمل أن يحصل على وعد من زيلينكسي بنقل السفارة الأوكرانية من تل أبيب إلى القدس، إلا أن ضغوطه لم تفلح.

وبحسب زيلينكسي فإن المركز سيكون مخصصًا للاستثمارات وعالم التكنولوجيا، في ظلّ توقيع عدد من الاتفاقيات بين اوكرانيا وإسرائيل، تتعلق بالاقتصاد والتكنولوجيا والزراعة والتنمية.

ويرجّح أن تقوم إسرائيل باتخاذ خطوة مماثلة وفتح مكتب تجاري في العاصمة الاوكرانية كييف.