كشف تفاصيل جديدة.. جنود جولاني خافوا مواجهة الشهيد هاني أبو صلاح

القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الثلاثاء، مزيدًا من التفاصيل حول نتائج التحقيق في عملية التسلل المسلحة التي نفذها الشهيد هاني أبو صلاح منذ أسابيع شرق خانيونس وأدت لإصابة 3 جنود إسرائيليين بينهم ضابط.

وبحسب التحقيقات التي نشر جزء منها أمس الإثنين، فإن 4 من جنود لواء جولاني رفضوا مواجهة أبو صلاح، والدخول في اشتباك معه، متذرعين بأن ذلك قد يمس بهم ويتسبب في معاقبتهم، خاصةً بعد الحادثة التي وقعت شمال قطاع غزة حين قتل أحد نشطاء حماس برصاص جنود من نفس اللواء لاقترابه من الحدود، وقدم حينها الجيش الإسرائيلي اعتذارًا لحماس وتم معاقبة الجنود.

وأظهرت مزيد من التحقيقات مفاجأة أن الجنود لم يقتصر فعلهم على ذلك، فهم لم يقتربوا من المنطقة التي أصيب فيها قائدهم المباشر، وتركوه يواجه مصيره وحيدًا.

وتظهر نتائج التحقيق، سلسلة من الاخفاقات الكبيرة في تصرف القوة التي واجهت أبو صلاح، حتى القوة التي أتت لمساندتها، قبل أن تصل قوة أخرى نجحت بقتل المنفذ.

وتقرر في نهاية التحقيق طرد 4 جنود بينهم ضابط برتبة رقيب بسبب امتناعهم عن مواجهة أبو صلاح.