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حماس تنقل رسالة الى اسرائيل عبر الوسطاء وهذا مفادها ..

الثلاثاء 20 أغسطس 2019 10:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تنقل رسالة الى اسرائيل عبر الوسطاء وهذا مفادها ..


غزة / سما /

كشف مصدر في حركة حماس عن أن الفصائل في قطاع غزة سوف تصعد من عملياتها إذا لم يتم تنفيذ التفاهمات - بما في ذلك تحويل الأموال وتزويد غزة بالكهرباء خلال هذا الأسبوع.

وتم نقل رسالة التهديد إلى إسرائيل من خلال وسطاء، ووفقا لمسؤول كبير في حماس قال إن الحالة المزاجية في قطاع غزة لم تعد تتحمل تسويف الاحتلال، وقد نشهد عمليات تسلل عبر السياج على غرار تلك التي رأيناها في الأسابيع الأخيرة.


ووفقًا للمصدر "جددت حماس دعوتها لممارسة الضغط على الاحتلال لتنفيذ التفاهمات قريبًا بسبب الوضع المتوتر في قطاع غزة.


ومن المتوقع أن يأتي المبعوث القطري محمد العمادي إلى المنطقة للقاء مسؤولين إسرائيليين ومسؤولي حماس ، بهدف مناقشة تفاهمات التهدئة وتحويل الأموال إلى قطاع غزة.

وفي وقت متزامن، دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، خلال اجتماعها الدوري، إلى جعل الجمعة المقبل (الـ 71 من المسيرات، تحت عنوان لبيك يا أقصى، يوم اشتباك مفتوح وتكثيف النشاطات الكفاحية ضد جنود الاحتلال والمستوطنين.

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