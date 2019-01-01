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الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من بلدة بيت كاحل شمال الخليل

الثلاثاء 20 أغسطس 2019 09:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، سبعة مواطنين من بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة بيت كاحل: معاوية صالح عصافرة، وأحمد عيسى الزهور، ومحمود كامل عطاونة، ويوسف سعيد الزهور، و3 من اشقاء الأسير قاسم عارف عصافرة، وهم: علي، ومحمد، وأحمد، عقب تفتيش منازلهم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة صوريف شمال غرب الخليل واستولت على مركبة الأسير المحرر علاء حميدات، وفي مدينة الخليل فتشت عدة منازل، عرف من أصحابها: محمد سعيد جابر.

#الاحتلال

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