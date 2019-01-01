محلل عسكري : هكذا ستحقق اسرائيل الهدوء مع غزة ..

القدس المحتلة / سما /

تطرق المحلل العسكري في القناة العبرية 12 روني دانييل إلى التصعيد الأخير على حدود قطاع غزة، موضحا بأن اسرائيل لن تجني أي إنجاز بسياستها التي تتبعها مع ملف غزة .

ووصف دانييل سياسة اسرائيل مع قطاع غزة بأنها سياسة فاشلة لن تجلب الهدوء الأمني لاسرائيل ، كما أنها لن تحقق أي شئ تريده اسرائيل من غزة على حد تعبيره .

وتابع دانييل حديثه قائلا إن سياسة التعامل مع قطاع غزة يجب أن تمتاز بالوضوح، وذلك من خلال خلق فرص وآمال تجعل الفلسطينيين يخشون من خسارتها في حال اتجهوا نحو العمل العسكري مع اسرائيل.