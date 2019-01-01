منع الجنود من تشغيل مكيفات الناقلات على حدود غزة

القدس المحتلة / سما /

احتج جنود كتيبة 13 التابعة للواء جولاني على قرار قادة الكتيبة بمنع الجنود من تشغيل المكيفات في ناقلات الجند الجديدة المعروفة باسم ناقلة " النمر ".

ووفقا لموقع يديعوت العبري فإن جنود الكتيبة 13 الذين ينتشرون حاليا على حدود قطاع غزة، قد عبروا عن استيائهم الشديد من قرار قائد الكتيبة من تشغيل المكيفات في ناقلات الجند بالرغم من درجات الحرارة المرتفعة على حدود قطاع غزة والتي تصل في بعض الأحيان إلى 40 درجة مئوية.

من جانبه فقد أوضح قائد الكتيبة بأن قرار منع تشغيل المكيفات في ناقلات الجند النمر يرجع إلى التكلفة المالية الباهظة للوقود الذي يتم استهلاكه بسبب تشغيل المكيفات.

يشار إلى أن الحديث يدور عن ناقلة الجند الحديثة التي تزود بها الجيش الاسرائيلي خلال الأعوام الأخيرة الماضية، حيث تتميز بأنها تمنح الجنود داخل الناقلة الهواء المكيف والماء البارد، مما جعلها الناقلة الأكثر رغبة لدى جنود المشاة المدرع في الجيش الاسرائيلي.