قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في مدن الضفة والقدس المحتلة

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، 16 مواطنًا من مناطق متفرقة بالضفة والقدس.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت حي مراح السعد في جنين، واعتقلت الشابين محمد خالد أبو صبيح وحسن الخطيب من المخيم.

كما اعتقلت القوات عمر بدير وفاروق بدير من مخيم عايدة شمال بيت لحم، ومحمد علان الوحش من بيت تعمر شرق بيت لحم

واقتحم جنود الاحتلال بلدة بيت كاحل غرب الخليل، وحاصروا منزلي الأسيرين قاسم ونصير عصافرة المتهمين بقتل مستوطن قبل أسبوع، كما اعتقلوا محمد عارف عصافرة شقيق الأسير قاسم، وأحمد عارف العصافرة ومحمود كامل العطاونة، ومعاوية صالح العصافرة شقيق الأسيرين نصير وعكرمة، وأحمد عيسى كنعان الزهور ومؤمن سعيد الزهور ويوسف سعيد الزهور.

واستولى الجنود على مركبة الأسير السابق علاء حميدات من بلدة صوريف شمال الخليل.

ومن القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال بهاء أبو تايه وعبد الرحمن فوزي أبو تايه من سلوان، وأحمد ناصر مفارجة وأمير محمود عريفة من العيسوية شرقًا.

وداهمت القوات منزل المواطن أبو شريف القواسمي في عناتا شرق القدس المحتلة.

على صعيد آخر أصيب سبعة مواطنين بالاختناق في المواجهات التي أعقبت اقتحام قوات الاحتلال محيط قبر يوسف شرق نابلس.