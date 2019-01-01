اصابة 5 شبان بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

رام الله / سما /

أصيب 5 شبان، فجر اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال خلال اقتحام مئات المستوطنين لقبر يوسف بنابلس لأداء الصلوات والطقوس التلمودية التي استمرت حتى ساعات الصباح الأولى.

وقالت مصادر محلية ان 5 شبان أصيبوا بالرصاص المطاطي في محيط قبر يوسف خلال اقتحام قوات الاحتلال للمدنية لتأمين دخول مئات المستوطنين وان عدد منهم تلقوا علاجا ميدانيا.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت العشرات من قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية باتجاه المواطنين الذين حاولوا إغلاق عدد من الطرقات واشعلوا الإطارات المطاطية.

وكان مئات المستوطنين قد اقتحموا قبر يوسف بنابلس تحت حراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي عبر حافلات خاصة بهم عند الساعة الثانية عشر قبل منتصف الليل وانتشرت في محيط قبر يوسف خلال أداء الصلوات والطقوس التلمودية.