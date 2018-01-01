نقابة العاملين بجامعة الأزهر تُقرر إغلاقها احتجاجا على تعيين د.الفرا رئيسا لها للمرة الثالثة

غزة / سما/



قررت نقابة العاملين في جامعة الأزهر، الاثنين، إغلاق مقار الجامعة الرئيسية، وذلك رفضاً لإعادة تكليف مجلس الأمناء للدكتور عبد الخالق الفرا رئيساً للجامعة.

ووجهت النقابة، رسالة إلى مجلس أمناء الجامعة تقضي برفضها تعيين الدكتور الفرا رئيساً للجامعة للمرة الرابعة، معتبرةً أن ذلك تجاوز صارخ للقانون.

وقال رئيس النقابة، أيمن شاهين في تصريحات له إن رئيس مجلس الأمناء المستقيل إبراهيم أبراش تعرض لضغوط من أجل تعيين الفرا رئيساً للجامعة للمرة الرابعة، مشدداً على أن ذلك تلك الضغوط تسببت في استقالة أبراش.

وأضاف شاهين: "رئيس مجلس الأمناء المُسير كمال أبو الفول ومجلس الأمناء الحالي اختار سقطوا بحكم القانون، وأي مجلس مسير لا يحق له اتخاذ أي قرار وتحديداً اختيار رئيس الجامعة" موضحا "مجلس الأمناء الحالي تجاوز كل الأنظمة والقوانين وأعاد تعيين الفرا للمرة الرابعة ولثلاث سنوات ما يجري استخفاق بعقولنا والجامعة بها أكثر من خمسين استاذ برفوسور ودكتور".

وقال "نحن لا نتدخل في تحديد رئيس الجامعة ولكن التعيين للمرة الرابعة هو تجاوز للقانون ولأنظمة الجامعة وقانون التعليم العالي الفلسطيني لعام 2018" موضحا "لا يعقل أن جامعة كالأزهر لا يجدوا إلا الأستاذ الدكتور الفرا لتعيينه للمرة الرابعة، ومجلس الأمناء الحالي لم يؤتمن على تطبيق النظام"، وفق تعبيره.

وكان الدكتور مازن حمادة، نائب رئيس جامعة الأزهر للشؤون الإدارية، قال: "إن مجلس أمناء الجامعة، قرر تعيين الدكتور عبد الخالق الفرا، لرئاسة الجامعة لمدة ثلاث سنوات إضافية".



